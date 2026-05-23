Морська піхота України – це про відданість, готовність попри все захищати своїх, обороняти наші позиції та знищувати окупанта. Наші воїни – герої. На найважчих ділянках фронту своєю силою, витримкою та характером забезпечують для України результат і впевненість у тому, що вистоїмо, – написав президент Зеленський.

Воїни морської піхоти разом з іншими підрозділами наших Сил оборони щодня доводять, що українці не віддають своє і дух український дійсно незламний. Дякую кожному морпіху за стійкість і захист наших людей.

І всі ми маємо усвідомлювати, якою високою ціною дається Україні незалежність, у яких боях вона виборюється. Шануємо подвиг полеглих героїв. Пишаємось кожним і кожною, хто сьогодні продовжує боротьбу, захищає державу та наближає мир для України.

З Днем морської піхоти України!