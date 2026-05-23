Ветеран війни з Черкащини Олег Кочубій займається аквакультурою та вирощує австралійських червоноклешневих раків.

Про це пише Kurkul.com з посиланням на Умань стрім.

До війни він мав власне фермерське господарство на Уманщині. Проте з початком повномасштабної війни пішов захищати Україну від ворога. Після поранення та звільнення з лав ЗСУ зрозумів, що вже не зможе займатись фермерством як раніше. Тому вирішив створити акваферму.

Власних коштів на започаткування справи Олег Кочубій не мав, тож скористався грантовою програмою для ветеранів.

Раків фермер вирощує цілорічно у теплицях. Зазначає, що таке вирощування непросте, адже потребує постійного підігріву води. Для раків фермер розробив власний «секретний» корм.

«В Україні аквакультура лише розвивається. Наразі дуже мало великих ферм. В основному це любительські. У планах масштабуватися і розвивати аквакультуру», — додав ветеран.

Також він зазначив, що залюбки ділиться досвідом з тими, хто бажає вирощувати аквакультуру.

Довідково. Австралійський червоноклешневий рак — це тропічний прісноводний вид, його часто називають «річковим лобстером» за його преміальний смак і ніжне м’ясо.