Адміністрація Трампа тепер вимагатиме від осіб, які бажають отримати грін-карти, залишати Сполучені Штати під час процесу подання заявки — кардинальна зміна, яка може перевернути життя сотень тисяч людей, які прагнуть права легально та постійно проживати та працювати в США.

У новому правилі, оголошеному в п’ятницю, імміграційна влада США заявила, що заявники на грін-карти повинні будуть повернутися до своїх країн, щоб подати заявку на постійні візи, повідомляє CNN.

Різка зміна політики може вплинути на значну частину легального імміграційного населення США, змушуючи тих, хто прагне легального постійного проживання, залишати країну — розлучаючи сім’ї, змушуючи людей залишати роботу та порушуючи життя громад у цьому процесі. Подання заявки на грін-карту — це, як відомо, складний процес, який може тривати від кількох місяців до років.

Служба громадянства та імміграції США заявила, що це правило передбачає винятки для «надзвичайних обставин», — заявив у своїй заяві речник агентства Зак Калер.

«Коли іноземці подають заявку зі своєї країни, це зменшує необхідність знаходити та вилучати тих, хто вирішує сховатися в тіні та залишатися в США незаконно після того, як їм було відмовлено в проживанні», — сказав Калер.

Згідно з публічними даними Міністерства внутрішньої безпеки, близько 1,4 мільйона людей отримали законний дозвіл на постійне проживання у 2024 фінансовому році.

Нове правило, ймовірно, зіткнеться з юридичними викликами. З моменту оголошення в п’ятницю воно вже зіткнулося з потоком критики з боку адвокатів, законодавців та захисників імміграційних питань.

Член Палати представників Делія К. Рамірес, демократка від Іллінойсу, заявила на X, що ця політика «надто жорстока», і закликала до ліквідації DHS «по частинах».

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул заявила на X, що нова політика «зраджує саму обіцянку, яка побудувала цю країну».

«Трамп просто навмисно ускладнив легальну імміграцію», – сказав на X член Палати представників Грег Стентон, демократ від Аризони. «Америка здатна залучати провідних дослідників, лікарів та інженерів завдяки нашим програмам робочих віз».

Член Палати представників Демократичної партії від Каліфорнії Тед Лью назвав це «дурною» політикою, яка «допоможе таким конкурентам, як Китай та Росія».

Девід Дж. Бір, директор з імміграційних досліджень в Інституті Катона, назвав цю політику «нелогічною» у своєму блозі, в якому виклав потенційні далекосяжні та каскадні наслідки цього правила.

«Це виведе талановитих людей в інші країни та зробить Америку менш конкурентоспроможним місцем для бізнесу», – написав Бір.

Хоча боротьба з нелегальною імміграцією була головним пріоритетом адміністрації Трампа, нове правило є лише останнім прикладом того, як адміністрація також намагається стримувати легальні форми імміграції.

Адміністрація доклала зусиль для значного зменшення кількості заяв про надання притулку; скасувала тимчасовий статус захисту для кількох країн, який дозволяв тим, хто тікає від стихійних лих, воєн чи інших небезпечних умов, жити в США, не боячись депортації; припинила прийом біженців, за винятком білих південноафриканців; та обмежила робочі та студентські візи.

Після минулорічної стрілянини у двох солдатів Національної гвардії у Вашингтоні, округ Колумбія, адміністрація оголосила, що переглядає всі грін-карти, видані людям з 19 країн, які «викликають занепокоєння».

Однак, ймовірний винуватець цієї стрілянини, громадянин Афганістану, подав заяву на отримання притулку — процедура відрізняється від процедури отримання грін-карти — у 2021 році, і його було надано у 2025 році.