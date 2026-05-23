Допінгові ігри сина Трампа дебютують вже цього вікенду. Медики б’ють на сполох через загрозу для спортсменів.

Як повідомляє The Sydney Morning Herald, «Стероїдні Олімпійські ігри», які відкрито дозволяють вживання допінгу, стартують у Лас-Вегасі 24 травня 2026 року.



Проєкт фінансується за підтримки венчурного фонду 1789 Capital сина президента США Дональда Трампа-молодшого та мільярдера Пітера Тіля. Організатори позиціонують це як «прорив» у медицині та спорті, обіцяючи спортсменам повну медичну безпеку під контролем Управління з продовольства і медикаментів США.

Планується, що змагання включатимуть плавання, гімнастику, важку атлетику, легку атлетику, єдиноборства та проводитимуться щорічно. Автором проекту є доктор Арон Д’Суза, який вивчає медикаментозне розширення людських можливостей. За словами фахівця, на Enhanced Games спортсмени прийматимуть різні добавки та стероїди «відкрито та чесно» на відміну від Олімпійських ігор, де «44% олімпійців зізнаються, що вживали заборонені речовини, але лише 1% спортсменів ловлять на вживанні допінгу».



Спортсменам пропонують $250 000 за перемогу та $1 млн за встановлення світового рекорду в 100-метровому спринті та 50-метровому плаванні. Для багатьох олімпійців, які зазвичай отримують значно менше в традиційних федераціях, це є потужним фінансовим стимулом.



Водночас провідні антидопінгові експерти та міжнародні спортивні лікарі попереджають,що вживання стероїдів, гормонів росту та стимуляторів несе за собою пряму загрозу життю. Це може викликати серцево-судинні захворювання, тромбоз, пошкодження печінки та низку інших важких наслідків.



Однак величезні бонуси привабили кілька десятків відомих міжнародних атлетів, серед яких — призери Олімпійських ігор, чемпіони світу та чинні рекордсмени. Серед них — українець Андрій Говоров, ексрекордсмен світу з батерфляю. Варто зазначити, що деякі атлети виступатимуть «чистими», використовуючи турнір виключно як фінансову можливість, передають Новини Live.



Між тим, МОК і Всесвітнє антидопінгове агентство готує суворі санкції для учасників: їм загрожує тривала або довічна дискваліфікації в традиційних олімпійських видах спорту.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, цими вихідними Дональд Трамп-молодший святкує весілля.

