Агентство ООН у справах біженців у п’ятницю заявило, що втратило допомогу на суму 1 мільйон доларів, коли російська ракета вразила один з його складів у Дніпрі на сході України на початку цього тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Склад, на якому знаходилися матеріали для екстреного житла, включаючи килимки для сну та гігієнічні набори, був знищений у середу, і двоє людей загинули, повідомила через відеозв’язок з Польщі Бернадетт Кастель-Голлінгворт, представниця УВКБ ООН у Києві.



За даними УВКБ ООН, ці матеріали були призначені для розподілу серед переміщених осіб та постраждалих від війни людей у ​​прифронтових районах України, і це позбавляє людей критично важливої ​​допомоги у момент значної потреби, оскільки примусове переміщення та евакуація з прифронтових районів тривають.

«Це важливо для нас, тому що це перший випадок, коли об’єкт УВКБ ООН стає мішенню або був атакованим», – сказала Кастель-Голлінгворт.

УВКБ ООН заявило, що це було частиною ширшої тенденції нападів на гуманітарні конвої.

Минулого тижня два чітко позначені конвої ООН з гуманітарними працівниками були збиті дронами: одна вантажівка доставляла допомогу в Дніпропетровській області, а також колона, що прямувала до Острова в Херсонській області, повідомило УВКБ ООН.