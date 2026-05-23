Канадська провінція Альберта 19 жовтня проведе консультативний референдум, на якому її мешканці вирішать: залишатися провінції у складі Канади чи розпочати юридичну процедуру другого, обов’язкового голосування про відокремлення.

Про це у телезверненні оголосила прем’єрка Альберти Даніель Сміт, повідомила телерадіокомпанія BBC і Суспільне.

Питання референдуму звучатиме так: “Чи має Альберта залишатися провінцією Канади, чи уряд Альберти має розпочати юридичний процес, передбачений Конституцією Канади, для проведення обов’язкового провінційного референдуму про те, чи має Альберта відокремитися від Канади?”.

Сміт сказала, що голосуватиме за збереження Альберти у складі Канади. Вона додала, що таку ж позицію має її уряд і фракція. Водночас прем’єрка сказала, що її “глибоко занепокоїло” рішення суду, який відхилив попередню петицію про референдум щодо відокремлення. Суддя ухвалив це рішення на вимогу організацій корінних народів. Вони заявили, що уряд провінції не провів з ними належних консультацій і цим порушив їхні права.

“Як прем’єрка, я не дозволю, щоб юридична помилка одного судді заглушила голоси сотень тисяч мешканців Альберти, — сказала Сміт. — Майбутнє Альберти вирішуватимуть жителі Альберти, а не суди”.

Сміт також розкритикувала федеральний уряд, заявивши, що Оттава “рухається до більш централізованої системи американського зразка” і втручається в провінційну юрисдикцію.

Оголошенню передували дві громадські петиції: одна, що закликала до відокремлення, зібрала на початку року понад 300 тисяч підписів, інша — за збереження Альберти у складі Канади — понад 400 тисяч. За опитуваннями, більшість жителів Альберти проголосували б проти відокремлення.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні на початку травня сказав, що будь-яка спроба провінції відокремитися має відповідати правилам Акту про ясність — закону, ухваленому 26 років тому після референдуму в Квебеку 1995 року. За цими правилами, для відокремлення потрібна “чітка більшість” голосів, чітке формулювання питання та нагляд з боку федеральної Палати громад.

Альберта — багата на нафту західна провінція з населенням близько чотирьох мільйонів людей. Невдоволення Оттавою тут має давню історію, особливо щодо розвитку природних ресурсів: частина альбертців вважає, що федеральний уряд через кліматичне законодавство гальмує нафтогазову галузь провінції. Поширене також переконання, що Альберта зі своїми ресурсами віддає до федерального бюджету більше, ніж отримує.

Канада вже переживала референдуми про відокремлення: у Квебеку їх провели двічі, й обидва рази більшість проголосувала проти незалежності. Останнє голосування у 1995 році завершилося з мінімальним розривом — 50,58% проти 49,22%.