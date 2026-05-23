Компанія SpaceX здійснила перший тестовий запуск оновленої версії космічного корабля Starship V3 з Техасу.

Про це повідомляє Reuters.

Політ проходив без екіпажу та став одним із найважливіших випробувань ракети нового покоління Ілона Маска напередодні рекордного виходу компанії на біржу. Starship V3 створено для більш частих запусків супутників Starlink, а також для майбутніх місій NASA на Місяць.

Він став важливою віхою для корабля після кількох місяців затримок із випробуваннями. Його результат також може вплинути на довіру інвесторів напередодні IPO SpaceX, яке очікується наступного місяця й може стати найбільшим в історії.

Starship, на розробку якого SpaceX витратила понад 15 мільярдів доларів як на повністю багаторазовий космічний корабель, є критично важливим для цілей Маска — здешевлення запусків, розширення бізнесу Starlink та реалізації амбіцій від глибокого космосу до орбітальних дата-центрів. Усе це враховано в цільовій оцінці компанії перед IPO на рівні 1,75 трильйона доларів.

«ЗНАЧНИЙ КРОК ВПЕРЕД»

SpaceX розраховувала на успішний випробувальний політ, щоб підтвердити свою думку про те, що найбільша та найпотужніша ракета, яка коли-небудь літала, наближається до комерційної готовності після років вибухових невдач та затримок у розробці. П’ятничне випробування, схоже, досягло більшості своїх основних цілей.

Величний корабель, що складається з верхнього ступеня космонавта Starship, встановленого на ракеті-носії Super Heavy, стартував близько 17:30 за центральним часом (22:30 за Гринвічем) з баз SpaceX у Starbase, штат Техас, у Мексиканській затоці поблизу Браунсвілла.

Через кілька хвилин два ступені повністю розділилися, залишивши Starship злітати до крейсерської фази, незважаючи на втрату одного з шести двигунів, потім випустити імітований супутниковий корисний вантаж, перш ніж пережити вогняне повернення в атмосферу та приводнення. Його політ тривав трохи більше години.

Нижній ступінь Super Heavy окремо опустився в затоці приблизно через шість хвилин після старту, як і очікувалося, але ракета-носій не змогла завершити заплановане зворотне розпалювання двигунів після відділення від Starship. Маск привітав результат, опублікувавши повідомлення на своїй платформі X, вітаючи свою «команду SpaceX з епічним першим запуском і посадкою Starship V3!»

Кетлін Керлі, аналітик-дослідник Центру безпеки та нових технологій Джорджтаунського університету, назвала політ «ще одним значущим кроком уперед у ширшій стратегії SpaceX щодо нарощування пускових потужностей, необхідних для підтримки зростаючих амбіцій компанії в космосі».

Хоча політ зіткнувся з «деякими аномаліями», сказала Керлі, «випробування, схоже, досягло кількох ключових цілей і надасть SpaceX значні операційні та інженерні дані надалі».

Пряма веб-трансляція запуску SpaceX показала, як ракета, заввишки понад 40 поверхів, піднімалася зі стартової вежі, коли кластер із 33 двигунів Raptor Super Heavy з гуркотом спалахнув у кулі полум’я та клубах пари та вихлопних газів.

Випробування завершилося приблизно через 65 хвилин, коли корабель Starship пронісся крізь атмосферу Землі та приземлився в Індійському океані, носом догори, як і планувалося, перш ніж перекинутися в морі та вибухнути вогняною кулею під гучні оплески співробітників SpaceX, які зібралися, щоб подивитися веб-трансляцію польоту.

SpaceX заявила перед запуском, що не намагатиметься здійснити безпечну посадку або відновлення ні ракети-носія, ні верхнього ступеня Starship, навіть якщо все піде за планом.

Під час фази суборбітального крейсерського польоту Starship успішно випустив корисне навантаження з 20 макетів супутників Starlink один за одним, а також два фактично модифіковані супутники, які сканували тепловий екран космічного корабля та передавали дані операторам на землі під час спуску апарата.

Враховуючи відмову одного з шести двигунів Starship на початку польоту, диспетчери місії вирішили не намагатися повторно запалити двигун у космосі перед поверненням у атмасферу. Але апарат виконав повернення до атмасфери в самому кінці польоту, а також кілька маневрів, навмисно спрямованих на те, щоб створити максимальне навантаження на космічний корабель. Starship виконав ці рухи цілими та неушкодженими для свого контрольованого остаточного спуску.

УВАГА ІНВЕСТОРІВ ПЕРЕД IPO

За випробувальним польотом 12 у кампанії Starship уважно стежили інвестори за три тижні до первинного публічного розміщення акцій, яке може стати першим дебютом на ринку США з вартістю понад 1 трильйон доларів і негайно перетворити SpaceX на одну з найцінніших публічних компаній світу.

Майбутнє найприбутковіших бізнесів SpaceX, зосереджених на її роботі Starlink та планах щодо орбітальних центрів обробки даних, значною мірою залежить від того, чи Starship доставить їх у космос. Хоча Маск публічно спокійно сприйняв попередні невдачі з випробувальними польотами, ще належить побачити, як інвестори узгодять схильність мільярдера-підприємця до короткострокового ризику з його довгостроковими прагненнями щодо місячних та міжпланетних космічних подорожей.

Інженерна культура SpaceX, яка вважається більш толерантною до ризику, ніж у багатьох більш відомих гравців аерокосмічної галузі, побудована на стратегії льотних випробувань, яка доводить новостворені космічні кораблі до точки відмови, а потім вдосконалює їх шляхом частого повторення.

Маск, який заснував свою каліфорнійську ракетну компанію у 2002 році, рік тому заявив, що він передбачає, що Starship здійснить свій перший безпілотний рейс на Марс наприкінці 2026 року, мета, яка зараз явно недосяжна.