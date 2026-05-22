Понад 1 мільярд людей у ​​світі живуть із психічними розладами. Кожна сьома молода людина. Незважаючи на ці тривожні цифри, реагування громадської охорони здоров’я є вкрай неадекватним. За словами доктора Тедроса, Генерального директора ВООЗ, «Психічне здоров’я залишається однією з найбільш занедбаних сфер громадської охорони здоров’я та надання медичних послуг».

Про це повідомляє The lance.

Дійсно, звіт ВООЗ «Світове психічне здоров’я сьогодні», опублікований у вересні, малює тривожну картину зі зростанням рівня захворюваності, постійними прогалинами в обслуговуванні та кричущим нехтуванням потребами молоді у сфері психічного здоров’я.

Глобальна поширеність розладів психічного здоров’я досягла 13,6%; на 0,9% вище, ніж десять років тому. У дослідженні «Глобальне навантаження на хвороби, травми та фактори ризику» (ГТР) за 2023 рік, опублікованому 12 жовтня, повідомляється про вражаюче зростання тягаря психічних розладів у світі.

Основними проблемами психічного здоров’я є депресія та тривога, пік яких зараз припадає на осіб віком 15–19 років – зростання, зумовлене головним чином депресивними та тривожними розладами. З 2010 року тривожні розлади в цій віковій групі зросли майже на 70%, а депресія – приблизно на 30%. Ця тенденція має викликати занепокоєння.

Психічне здоров’я загострилося в усьому світі, посилюючи ризик передчасної смертності та порушуючи освіту та зайнятість — суспільні втрати є величезними. Економічні витрати вражають: лише тривога та депресія, за оцінками, коштують понад 1 трильйон доларів щорічно.

Проте державні інвестиції залишаються незмінними — витрати на психічне здоров’я становлять лише 2,1% бюджетів охорони здоров’я в усьому світі, незмінних з 2017 року. Атлас психічного здоров’я ВООЗ, опублікований у вересні, оцінює стан служб та систем психічного здоров’я в усьому світі та надає комплексне уявлення про реакцію країн на виклики психічного здоров’я. Це останнє оновлення виявило тривожне зниження глобальної залученості. Зі 144 країн-учасниць — порівняно зі 171 у 2020 році — лише 117 повідомили про наявність політики або планів у сфері психічного здоров’я для населення загалом.

На жаль, лише 77 країн мають спеціальні стратегії для дітей та підлітків.

Незадоволені потреби в послугах у сфері психічного здоров’я є поширеними, особливо для дітей та підлітків. Надання послуг є неадекватним, недостатнім, перевантаженим та недофінансованим. Різниця між країнами з низьким рівнем доходу (КНІД) та країнами з високим рівнем доходу (КВРД) є разючою: амбулаторні стаціонарні послуги доступні лише у 30% КНІД порівняно з 90% КНІД, а амбулаторні послуги в громаді доступні лише у 11% КНІД порівняно з 78% КНІД. Нестача спеціалізованих фахівців у галузі психічного здоров’я ще більше посилює кризу. У світовому масштабі середня кількість фахівців у галузі психічного здоров’я становить 13,5 на 100 000 населення.

Для дітей та підлітків цей показник різко падає: КНІД повідомляють про приблизно 4,5 фахівців на 100 000 молодих людей, тоді як КНІД мають менше ніж 0,05 на 100 000. Це системне нехтування відображає ширшу нездатність пріоритезувати психічне здоров’я молоді на рівні політики, що призводить до незадоволених потреб та погіршення результатів.

Докази, представлені в цих останніх звітах ВООЗ, мають стати сигналом тривоги для урядів, щоб вони швидко відреагували на ці тривожні дані та тенденції, які змінюють потреби громадського здоров’я. Комплексний план дій ВООЗ щодо психічного здоров’я визначає чіткі дії для країн щодо сприяння психічному здоров’ю та благополуччю, запобігання психічним розладам у тих, хто перебуває в групі ризику, та досягнення загального охоплення послугами психічного здоров’я.

На жаль, більшість країн відстають від досягнення цілей, визначених у цьому Плані дій, тому вкрай важливо, щоб уряди виконали свої зобов’язання за Планом дій. Комісія з питань молодіжного психічного здоров’я журналу Lancet Psychiatry запропонувала новий підхід до психічного здоров’я молоді, який враховує не лише клінічні фактори, але й соціальні та політичні, а також способи суттєвого покращення благополуччя цієї групи населення. Хрушітаа Муралі та його колеги у своєму супровідному коментарі висловили аргументи на користь значущої участі молоді в екосистемі психічного здоров’я.

Шлях уперед вимагає термінових та рішучих дій. Уряди повинні надати пріоритет фінансуванню психічного здоров’я, політиці та впровадженню спеціалізованих та спільно розроблених програм, адаптованих до підлітків та молоді. Оскільки лише половина країн повідомляє про спеціальну національну політику щодо психічного здоров’я дітей та підлітків, а також на неї виділяється менше 2% світових витрат на охорону здоров’я, поширений дефіцит підкреслює нагальну потребу у відповідному реагуванні. Урядам та розробникам політики у сфері охорони здоров’я необхідно набагато серйозніше ставитися до психічного здоров’я, і ​​зокрема психічного здоров’я молоді.