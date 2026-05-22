Президент Зеленський побував сьогодні у Рівненській області і розповів про один з епізодів.

-Сьогодні в Рівному. Почав робочу поїздку зі спілкування з нашою молоддю – студентами професійного коледжу. Дуже важливо розвивати цей напрям, і на сьогодні це в України пріоритет. Наші Збройні Сили роблять усе, щоб Україна жила, розвивалась, економічно передусім. Для цього потрібні всі прикладні професії – зараз і під час майбутньої відбудови. Дякую кожному, хто обирає для себе цей шлях.

Обговорили зі студентами та керівниками підприємств, які допомагають їм працевлаштовуватися після випуску, підготовку фахівців, популяризацію професійної освіти. Підіймалось і питання підвищення стипендій. Можливі рішення напрацює Міністерство освіти і науки.

Дякую студентам та викладачам коледжу за зустріч. Також вдячний нашим європейським партнерам за допомогу з модернізацією навчального закладу.