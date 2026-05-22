Апеляційний суд Англії та Уельсу підтримав рішення про стягнення на користь Приватбанку понад $3 млрд з його колишніх власників – Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, повідомила пресслужба банку в п’ятницю.

“ПриватБанк, найбільший банк України, сьогодні успішно розгромив спробу своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, оскаржити рішення суду, винесене проти них у липні 2025 року. Відповідно, рішення про стягнення з пана Коломойського й пана Боголюбова на користь ПриватБанку понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків, процентів і судових витрат залишається в силі”, – сказано в заяві банку.

ПриватБанк нагадав, що у 2017 році добився судового наказу про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова. Тепер він планує домагатися стягнення цих активів.

Юлія Свириденко привітала ПриватБанк з перемогою.

-Вітаю остаточну перемогу державного ПриватБанку в Лондонському суді проти його колишніх власників. Це важливе рішення на користь України та мільйонів українців.

Дякую команді Уряду, Міністерства фінансів, Національного банку України та ПриватБанку, які багато років супроводжували цей процес і послідовно відстоювали інтереси держави на міжнародній арені.

Рішення суду відкриває шлях до відшкодування збитків, завданих банку, і ще раз підтверджує: держава здатна захищати свої інтереси у найскладніших міжнародних спорах, – зазначила очільниця уряду.