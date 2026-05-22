В Україні проведуть конкурс на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у межах Планів стійкості.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Мета — посилити стійкість енергосистеми та покрити дефіцит потужності після російських атак. Нові потужності будуватимуть у регіонах, де потреба є найбільшою:

Київська та Черкаська області — 250 МВт;

Сумська, Харківська та Полтавська області — 872 МВт;

Дніпропетровська область — 100 МВт;

Одеська область — 100 МВт.

Подати конкурсні пропозиції можна буде протягом трьох місяців після оголошення конкурсу Міністерством енергетики.