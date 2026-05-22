В Україні проведуть конкурс на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у межах Планів стійкості.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Мета — посилити стійкість енергосистеми та покрити дефіцит потужності після російських атак. Нові потужності будуватимуть у регіонах, де потреба є найбільшою:
Київська та Черкаська області — 250 МВт;
Сумська, Харківська та Полтавська області — 872 МВт;
Дніпропетровська область — 100 МВт;
Одеська область — 100 МВт.
Подати конкурсні пропозиції можна буде протягом трьох місяців після оголошення конкурсу Міністерством енергетики.
«Для учасників передбачений стимулюючий механізм: плата за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей становитиме до 27,92 євроцента за 1 кВт*год протягом п’яти років після введення об’єкта в експлуатацію.
Максимальний строк введення нових потужностей в експлуатацію — до 20 місяців. Також встановлені вимоги щодо інженерного захисту енергооб’єктів», — розповіла Свириденко.