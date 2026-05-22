На Миколаївщині державні інспектори ПЕК №2 спільно з представниками органів місцевої влади провели комісійні обстеження місць зберігання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари з-під них.

Обстеження відбулися на території Арбузинської, Врадіївської, Кам’яномостівської селищних територіальних громад та Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області.

Фахівці оцінювали технічний та екологічний стан сховищ, наявність документів, встановлювали балансоутримувачів об’єктів та перевіряли дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Результати обстежень показали, що більшість місць зберігання небезпечних відходів перебувають у незадовільному стані. На окремих об’єктах відсутнє належне огородження, що створює ризик вільного доступу сторонніх осіб до небезпечних речовин.

Також зафіксовано відсутність твердого покриття, необхідного для безпечного утримання ХЗЗР, не здійснюється екологічний моніторинг впливу об’єктів на довкілля, а заходи з рекультивації земель фактично не проводилися.

Непридатні хімічні засоби захисту рослин становлять серйозну небезпеку для ґрунтів, підземних вод та здоров’я людей. Частина таких речовин може зберігати токсичні властивості десятки років, поступово потрапляючи у навколишнє середовище. Саме тому контроль за станом таких об’єктів є важливою складовою екологічної безпеки регіону.

Отримані результати стануть основою для подальшого планування заходів із безпечного вилучення, перевезення та утилізації небезпечних відходів, а також для розробки рішень щодо очищення територій та недопущення забруднення земель і ґрунтових вод.