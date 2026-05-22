Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про першу особисту зустріч із новою угорською колегою — Анітою Орбан.

Про це він повідомив на онлайн-брифінгу для журналістів, передає кореспондентка hromadske.

«Я бачу готовність чути один одного і спільно відкривати нову сторінку наших двосторонніх відносин», — сказав Андрій Сибіга.

Він зазначив, що під час зустрічі домовилися про черговий раунд перемовин, який відбудеться уже наступного тижня. Темою перемови буде можлива зустріч лідерів України та Угорщини.

«Ми з нею [Анітою Орбан] відверті, ми називаємо речі своїми іменами, не ховаємося за дипломатичними словами. Ми дуже сподіваємося, що в нас буде спільна лінія, побудована на довірі та взаємній повазі», — розповів голова МЗС України.

Сибіга також додав, що «вдячний Аніті» за те, що вона засудила нещодавній масовий обстріл по Україні. Адже, за його словами, «раніше цього ніколи не було».

Зазначимо, що міністри зустрілися на полях засідання НАТО в Гельсінборгу (Швеція) та підбили підсумки першого раунду двосторонніх консультацій на рівні експертів щодо відновлення відносин між країнами.