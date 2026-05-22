Україна технічно погодила всі умови для евакуації цивільних із району Олешок та навколишніх населених пунктів.
Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.
-Чекаємо від росії дату, коли розпочнеться припинення вогню і стане можливою фізична евакуація, — зазначив він.
За даними омбудсмена, зараз там виживають приблизно шість тисяч українців, серед яких близько 200 дітей.
Люди опинилися на межі гуманітарної катастрофи – у місті критичний дефіцит води, їжі та ліків, зруйнована інфраструктура.
