Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 353 860 (+880) осіб
танків – 11 944 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 594 (+3) од.
артилерійських систем – 42 511 (+57) од.
РСЗВ – 1 798 (+1) од.
засоби ППО – 1 390 (+1) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 440 (+4) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 304 659 (+1 872) од.
крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 98 205 (+135) од.
спеціальна техніка – 4 207 (+0) од.
Дані уточнюються.