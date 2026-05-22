Світовий банк зібрав дані про загальну кількість людей, які в’їхали в кожну країну або залишили її у 2025 році, включаючи як громадян, так і негромадян, на основі інформації Відділу народонаселення ООН.

Використовуючи дані Світового банку та прогнози Фонду населення ООН на 2025 рік, Business Insider розрахував чисту міграцію як частку населення кожної країни, щоб краще порівнювати показники між країнами. Ми не включили в аналіз країни з населенням менше ніж 100 000 осіб, а також території та автономні регіони, такі як Гонконг.

Багато країн, які займають лідируючі позиції у рейтингу, пояснюють високі показники чистої міграції економічним розвитком та державними стимулами до збільшення імміграції. Наприклад, деякі країни Близького Сходу залучають мігрантів, особливо осіб з високим рівнем доходу завдяки своєму швидкому економічному розвитку.

З іншого боку, економічні причини часто були головними мотивами для людей, які залишають країну. Такі організації, як The Borgen Project, некомерційна організація боротьби з бідністю, і міграційна організація The Prague Process, часто називають економічні труднощі та проблеми з працевлаштуванням факторами еміграції зі Східної Європи.

Біженці, які рятувалися від війни, також зробили свій внесок у показники чистої міграції у країнах. У деяких країнах, які постраждали від війни, спостерігалося різке зростання чистої міграції в міру повернення людей додому, тоді як в інших країнах, які раніше приймали біженців, з тієї ж причини відзначалося зниження чистої міграції.

Так, чистий міграційний приріст України у 2025 році становив 4,4% від її населення, тобто приблизно 1,7 мільйона осіб. Передбачувана чисельність населення становить близько 39 мільйонів.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила, що багато людей, переміщених у результаті російсько-української війни, повернулися до своїх будинків, що, ймовірно, сприяло чистому приросту міграції в Україну.