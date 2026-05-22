Сини Дональда Трампа нарешті випустили смартфон T1 для прихильників свого батька. Але він вийшов з неправильним американським прапором та високою загрозою витоків даних користувачів, повідомляє The Independent.

Смартфон T1 від Trump Mobile, вихід якого планувався ще на серпень минулого року, надійшов у продаж у США — і відразу ж опинився в центрі скандалу. Проблеми у користувачів виникли вже на етапі оформлення попереднього замовлення на офіційному сайті trumpmobile․ com.

Технічний оглядач voidzilla (1,55 млн підписників на YouTube) заявив, що через вразливість у системі безпеки сайт розкриває дані клієнтів. За його словами, у відкритому доступі опинилися, зокрема, його домашня адреса та адреса електронної пошти.

З подібною проблемою зіткнувся блогер penguinz0, чия аудиторія на YouTube налічує 18 млн підписників. Він звернувся до Trump Mobile з проханням усунути вразливість, але відповіді не отримав.

Ті користувачі, які все ж отримали свій телефон, відразу помітили на корпусі «патріотичного» ґаджета неправильне зображення американського прапора: замість належних 13 смуг — 11.

Сайт Notebook Check зазначив, що T1 за $499 — це смартфон середнього класу на Android 15, який не зможе конкурувати з аналогами в тій же ціновій категорії. А видання Android Authority взагалі вказало, що T1 створений на базі тайванського HTC U24 Pro 2024 року.

Варто зазначити, що й одна з головних “переваг” смартфону, яку активно просував Трамп для власних виборців, а саме те, що його буде виготовлено в США виключно з американських матеріалів, теж виявилася черговим обманом. Згодом на сайті T1 змінили цю інформацію на “з гордістю зібрано в США з урахуванням американських цінностей”. За даними експертів, у телефонах переважно використовуються деталі азійських компаній.