21 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у неформальному засіданні Ради Україна–НАТО на рівні глав МЗС у Гельсінгборзі разом із міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу.

Міністр наголосив, що союзники перебувають у вирішальному моменті цієї війни, а тиск на Москву продовжує зростати.

«Україна тримає оборону, а чисельна перевага Росії більше не є вирішальним фактором. Для досягнення миру ми маємо зосередитися на трьох ключових елементах: дипломатії, тиску та силі. Потрібен новий імпульс мирним зусиллям, водночас посилюючи наші спеціальні далекобійні санкції та інші важелі впливу», — зазначив він.

Андрій Сибіга поінформував союзників про зростання загроз з боку Білорусі та закликав до відповідних дій зі стримування і недопущення розширення агресії Москви та Мінська. За його словами, Україна більше не лише просить про допомогу — вона є контриб’ютором безпеки, донором і партнером, готовим ділитися своєю експертизою із союзниками.

«Збільшення оборонних витрат є гарантією миру, і я закликаю кожного члена НАТО робити внесок в оборону України. Ця інвестиція принесе найбільший мирний дивіденд у нашому житті. Дякую всім нашим союзникам за відданість спільній справі, сьогоднішні внески та непохитну підтримку України», — зауважив він.

Міністр висловив окрему вдячність Швеції як надійному союзнику, а також міністерці закордонних справ Марії Мальмер-Стенергард — за теплий прийом і гостинність.

«За останній рік НАТО стало сильнішим. Минулорічне рішення щодо п’яти відсотків стало історичною віхою, і за це слід віддати належне Сполученим Штатам. Я також хочу окремо подякувати Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, чиї зусилля відіграють справді важливу роль», — заявив глава МЗС.