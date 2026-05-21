Латвія третій день поспіль оголошує повітряну тривогу через загрозу безпілотників. У повітря підняті винищувачі НАТО. Про це повідомила пресслужба Збройних сил Латвії в четвер, 21 травня, пише Кореспондент.

Зазначається, що щонайменше один безпілотник перебуває у повітряному просторі країни. Через це були підняті винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Загрозу оголосили у Лудзенському, Резекненському, Краславському та Аугшдаугавському районах (поблизу кордонів із РФ і Білоруссю -ред), які перебувають під загрозою. Мешканців закликали не виходити на вулицю, якнайшвидше знайти безпечне місце у будівлі та дотримуватися правила двох стін.

Разом із союзниками по НАТО військові Латвії постійно моніторять повітряний простір і готові негайно реагувати на будь-які загрози.

“Ми посилили спроможності ППО вздовж східного кордону, залучивши додаткові підрозділи”, – заявили в Збройних силах Латвії.