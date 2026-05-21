Чемпіон світу з кікбоксингу намагається скинути з престолу об’єднаного чемпіона світу з боксу у важкій вазі біля підніжжя пірамід Гізи – це звучить як сюжет нового голлівудського блокбастера.

Але в захисті титулу WBC Олександром Усиком проти новачка боксу Ріко Верхувена в Єгипті у суботу немає нічого постановочного.

Це нова реальність боксу, де межі між фантазією та дійсністю розмилися.

У сюжеті є інтрига: дві домінантні фігури з різних дисциплін бойових видів спорту – але результат має стати рутинною перемогою для видатного важковика Усика.

У тренувальному таборі в Іспанії Усик розповів BBC Sport, що коли він зрештою повісить рукавички на цвях, в нього на горизонті може зʼявитися акторська карʼєра, але він відчуває, що у нього ще залишилися незавершені справи в ринзі.

“Я не завершуватиму кар’єру після бою з Ріко – у мене ще буде два, можливо три бої”, – сказав Усик.

“Я будую план на майбутнє для цього бою – у мене є секретний план. Я хочу створити бізнес – це один із моїх останніх боїв, але я готую велике шоу”, – розповів спортсмен.

37-річний нідерландець Ріко Верхувен має вражаюче резюме в кікбоксингу – він утримує титул чемпіона у важкій вазі організації Glory протягом 11 років і здійснив 13 успішних захистів, однак на професійному ринзі провів лише один боксерський бій – у 2014 році.

Втім, послужний список Усика в боксі не менш вражаючий – якщо не більш.

Після здобуття золота на Олімпійських іграх 2012 року українець утвердився як один із найкращих боксерів незалежно від вагової категорії, здобувши статус абсолютного чемпіона в першій важкій вазі і двічі – у важкій.

39-річний Усик перемагав Ентоні Джошуа, Тайсона Ф’юрі та Даніеля Дюбуа – кожного з британців він здолав двічі – і, попри брак боксерського досвіду у Верхувена, підходить до цього бою з таким самим настроєм.

“Суперник може бути іншим, але моя підготовка не відрізняється”, – каже Усик.

“Я багато працюю, виконую багато роботи в спарингах, працюю над фізичною підготовкою та витривалістю”, – додає він.

“Я тренуюся так, ніби б’юся з Тайсоном Ф’юрі або Даніелем Дюбуа, тому що для мене це серйозний бій. Це не фейк. Для мене це не шоу – це бій”, – каже спортсмен.

Поразка, яка запалила Усика

Підпис до фото,Олександр Усик востаннє бився в липні 2025 року, коли переміг Даніеля Дюбуа

Усик, який володіє поясами WBA (Super), WBO та WBC, досі не зазнав поразок у 24 боях на професійному рівні – 15 перемог здобув достроково.

Востаннє він залишав ринг без перемоги ще як аматор – у 2009 році на чемпіонаті світу AIBA.

Та поразка від росіянина Єгора Мехонцева 16 років і вісім місяців тому, ще до того як Усик одружився зі своєю дружиною Катериною та створив сім’ю, стала визначальною на його шляху до величі.

“Після бою я повернувся до кімнати і помолився, сказав: “Послухай, Саша, ти програв, але, можливо, ти не міг зробити більше, щоб виграти. Ти маєш працювати, зробити домашнє завдання і виправити помилки””, – розповів Усик.

“Робити помилки – це не погано, але якщо ти не змінюєшся, тоді помилка стає поганою”, – каже спортсмен.

“Я змінив тренувальний табір, змінив дисципліну, змінив життя. Я одружився з Катериною, а через дев’ять місяців народилася моя перша донька”, – додав він.

“Потім я подивився на цю маленьку людину і подумав: “Добре, мені потрібно змінити своє життя, тому що тепер я не просто спортсмен і боксер, тепер я чоловік і батько” – Ліза, моя донька, справді змінила моє життя”, – зізнається Усик.