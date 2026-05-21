Підробляли декларації виробника щодо якості товарів, комплектували якісні продукти з простроченими або взагалі непридатними для споживання, пакували все в один набір і відправляли військовим.

Такий заробіток під час війни налагодили двоє підприємців – постачальників добових польових наборів продуктів для ЗСУ. Директор одного з ТОВ разом із заступником забезпечили поставки до війська неякісних сухпайків на 62,5 млн грн, керівник іншої компанії – ще на 8,6 млн грн.

Реалізувати все це їм вдалося, зокрема, через дії колишнього т. в. о. директора департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Укладаючи договори з бізнесом, посадовець «забув» внести туди пункт про обов’язкову перевірку якості товару – тож неякісна продукція безперешкодно дійшла до військових.

На передовій таку «гастрономію» не оцінили і почали масово скаржитися.

Судові товарознавчі експертизи підтвердили: харчі справді не відповідали стандартам якості та безпечності.

Збитки державі в особі Міноборони становлять понад 71 млн грн.

Усім учасникам повідомлено про підозру. Постачальникам інкримінують заволодіння коштами, службове підроблення та введення в обіг небезпечної продукції. Ексчиновнику – недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

До суду подано клопотання про тримання керівників компаній під вартою з альтернативою застави у розмірі завданих збитків.

Слідство триває. Перевіряються інші можливі епізоди та причетні особи.

Нажива на харчуванні військових під час війни – це аморальність найвищого рівня. Особливо коли неякісні та небезпечні продукти могли безпосередньо загрожувати їхньому здоров’ю та боєздатності.

Відповідальність буде невідворотною.