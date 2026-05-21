Сьогодні суд розглядаd апеляційну скаргу колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Сторона захисту просила визнати підозру Єрмаку необґрунтованою та відповідно скасувати ухвалу суду про запобіжний захід, але суд лишив в силі попереднє рішення.

Пле Андрій Єрмак встиг прокоментував низку питань, пов’язаних зі справою.

За його словами, які цитує Телеграф:

▪️ йому невідомо про поїздки його батька до Росії у 2019 році

▪️ він назвав справу частиною “кампаній” проти його родини, зокрема через те, що публічно не згадується участь його брата у війні

▪️ людей, які внесли за нього заставу, він частково не знає, але серед них були й знайомі, зокрема однокласники

▪️ він планує встановити всіх причетних і подякувати їм.

Також Єрмак зазначив, що:

▪️ під час перебування в СІЗО перебував у камері, оплачуваній адвокатом

▪️ утримувався там сам

▪️ наразі носить електронний браслет.

Його захист і він сам подали клопотання про скасування запобіжного заходу. Водночас інша сторона наполягає на утриманні під вартою та підвищенні застави до 180 млн грн.