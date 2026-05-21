Доглядачі зоопарку Честера взялися допомагати у вихованні рідкісного новонародженого мурахоїда, годуючи крихітне маля теплим молоком з пляшечки кожні кілька годин, щоб допомогти йому рости.

Це дитинча є лише другим мурахоїдом, що народився в зоопарку за всю його 94-річну історію, що робить його появу надзвичайно значущою.

Про це повідомляє itvNews, передає Інше ТВ.

Хоча дитинча народилося здоровим, його мати, Оні, не виробляла достатньо молока, щоб повністю забезпечити своє нове потомство.

Мурахоїди за своєю природою є нічними тваринами, тому доглядачі мусили протягом кількох тижнів надавати дитинчаті додаткове харчування вночі, поки Оні вирушала на пошуки їжі.

Співробітники дали дитинчаті прізвисько «Вомбл» — на честь персонажів дитячих романів та популярного телешоу — через довгий рило, зморшкувату безшерсту шкіру та величезні кігті. Стать тварини поки що невідома.

Доглядачка зоопарку Софі Тейсон, яка годувала дитинча з пляшечки кожні кілька годин протягом ночі, високо оцінила прогрес малюка.

«Протягом перших кількох тижнів ми щовечора клали малюка в затишний інкубатор, і його годували теплим молоком з пляшечки кожні кілька годин протягом ночі, а щоранку обережно повертали до мами.

Вомбл набирає сили і почувається чудово, тож тепер живе постійно разом із мамою Оні — і це чудово бачити, як вони туляться одне до одного», – розповіла доглядачка.

Народження Вомбла є надзвичайно важливим для міжнародних зусиль із збереження виду.

