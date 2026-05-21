У ніч на 21 травня (з 18:00 20 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, 116 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, , Гвардійське – ТОТ Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.



В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!



Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 233 бої, найгарячіше на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, – Генштаб