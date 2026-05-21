Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – квітні 2026 року до бюджетів усіх рівнів забезпечено 116,8 млн грн акцизного податку.

До державного бюджету надійшло акцизного податку з вироблених в Україні товарів на суму 59,8 млн грн, що у 2,1 раза, або на 31,4 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

До місцевих бюджетів сплачено акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 56,9 млн грн, що на 3 млн грн більше, ніж за перші 4 місяці 2025 року. Питома вага цього податку у загальній сумі надходжень до місцевих скарбниць становить 1,4 відсотка.

Нагадуємо, що суб’єкти підприємництва щомісячно сплачують п’ятивідсотковий акцизний податок з реалізації алкогольних напоїв у роздріб, маючи відповідні ліцензії. Платіж повністю зараховується до бюджету тієї територіальної громади, де здійснюється торгівля.

Звертаємо увагу бізнесу на безумовне дотримання вимог законодавства під час реалізації підакцизної продукції.

Наголошуємо споживачам: лише реалізований з дотриманням усіх вимог закону підакцизний товар відповідає стандартам якості та не становить загрози життю і здоров’ю людини.

ДПС Миколаївщини висловлює подяку усім платникам акцизного податку, які працюють легально та забезпечують місцеві бюджети області вагомими надходженнями.