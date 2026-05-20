У ніч на 20 травня РФ завдала масованих ударів по кількох українських містах.
Дніпро
Близько півночі місто атакували балістичним озброєнням. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, на зараз 5 поранених через удар росіян по Дніпру.
Усі госпіталізовані. Чоловік та жінка у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу.
Після обстрілів горять склади з продовольством.
Харків
У Холодногірському та Новобаварському районах зафіксовано влучання “шахедів”. 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес – медики надають допомогу. Інші наслідки уточнюються.
Одеса
В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджено декілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю.
Як повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак , на місцях вже працюють рятувальники та всі міські служби, розгортається оперативний штаб. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Конотоп
У конотопі внаслідок російської атаки пошкоджена багатоповерхівка – обвалилися три поверхи після влучання “шахеда”.
Семеніхін також повідомив, що міський музей повністю знищено.