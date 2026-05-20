У ніч на 20 травня РФ завдала масованих ударів по кількох українських містах.

Дніпро

Близько півночі місто атакували балістичним озброєнням. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, на зараз 5 поранених через удар росіян по Дніпру.

Усі госпіталізовані. Чоловік та жінка у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу.

Після обстрілів горять склади з продовольством.

Харків

У Холодногірському та Новобаварському районах зафіксовано влучання “шахедів”. 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес – медики надають допомогу. Інші наслідки уточнюються.

Одеса

В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджено декілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю.

Як повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак , на місцях вже працюють рятувальники та всі міські служби, розгортається оперативний штаб. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Конотоп

У конотопі внаслідок російської атаки пошкоджена багатоповерхівка – обвалилися три поверхи після влучання “шахеда”.

Семеніхін також повідомив, що міський музей повністю знищено.