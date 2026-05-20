Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російська армія зменшила інтенсивність та кількість наступальних дій на фронті. Водночас зросла кількість наступальних і контрнаступальних дій Сил оборони України.

Про це розповів Сирський в інтерв’ю “Мілітарному”.

Кількість наступальних дій, які здійснюють Сили оборони України, нині перевищує аналогічну активність російських військ.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Мілітарному заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи оперативну ситуацію станом на 14 травня.

За його словами, такий результат став наслідком системної роботи з ураження особового складу противника та зниження його наступального потенціалу.

Сирський наголосив, що постійне знищення живої сили російської армії безпосередньо впливає на її здатність підтримувати інтенсивність штурмових дій.

Йдеться не лише про стримування атак, а й про зміну динаміки бойових дій на окремих ділянках фронту.

За оцінкою головнокомандувача, українські підрозділи дедалі активніше нав’язують противнику власний темп дій.

Фактично це означає, що Сили оборони дедалі частіше перехоплюють ініціативу на тактичному рівні, змушуючи російські війська реагувати на українські дії.

Така зміна балансу стала можливою завдяки поєднанню точного ураження, виснаження резервів противника та постійного тиску на його передові підрозділи.

Сирський не уточнив абсолютні показники таких дій, однак прямо зазначив, що станом на добу перед записом інтерв’ю українська активність перевищувала російську.

Це може свідчити про локальні зміни в характері бойових дій, де українські сили переходять від суто оборонного формату до активніших контрдій.

Заява головнокомандувача є показовою на тлі тривалих російських наступальних операцій, де саме темп атак традиційно вважався однією з ключових переваг противника.