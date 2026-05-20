Росія у вівторок розпочала масштабні навчання “з підготовки та застосування” стратегічних ядерних сил “в умовах загрози агресії”, повідомило міністерство оборони РФ. Напередодні пройшли маневри з російською тактичною ядерною зброєю, розміщеною на території Білорусі, передає ВВС.

Такі масштабні ядерні навчання Росія традиційно проводить у жовтні. Вони зазвичай називаються “Грім”. Відступом від правил стало навчання у лютому 2022 року – перед масштабним вторгненням в Україну.

У навчаннях, які розпочалися 19 травня, буде задіяна вся ядерна тріада — міжконтинентальні балістичні ракети, атомні підводні човни та стратегічні бомбардувальники.

“Усього до навчання буде залучено понад 64 тис. особового складу, понад 7800 одиниць ОВСТ (озброєння, військова і спеціальна техніка, – Ред.), у тому числі понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблі й 13 підводних човнів, з яких 8 ракетних підводних човнів стратегічного призначення”, – йдеться в повідомленні.

Це значна частина всіх стратегічних ядерних сил. За даними Бюлетеня вчених-атомників (Bulletin of the Atomic Scientists), у 2026 році Росія мала, за приблизними підрахунками, понад 320 пускових установок, включно із шахтними та мобільними. Таким чином у навчаннях бере участь більшість із них.

Із 13 стратегічних атомних підводних човнів у навчаннях задіяно вісім. З урахуванням того, що зазвичай деяка частина АПЧ може перебувати в ремонті або на обслуговуванні на військовій базі, вісім субмарин можуть становити майже весь боєздатний флот стратегічних підводних човнів.

Після нальоту

Навчання відбуваються на тлі дедалі масованіших обстрілів з боку України цілей на території Росії. За два дні до цього найбільшу атаку дронів пережила Москва.

Загинули троє мешканців Московської області, 17 людей у ​​регіоні отримали поранення.

Український президент Володимир Зеленський назвав нічну атаку “справедливою відповіддю” на нещодавні російські удари по Україні, зокрема по Києву, де 14 травня внаслідок удару ракети по дев’ятиповерхівці загинули 24 людини.

Підпис до фото,За два дні до навчань Москва пережила найсильніший наліт безпілотників

В офіційних джерелах жодного зв’язку цього нальоту та навчань не зазначали.

Однак технічно стратегічні ядерні сили перебувають в режимі постійної бойової готовності, і для того, щоб підготувати їхнє висунення на позиції, ймовірно, потрібно не так багато часу, як у випадку з іншими військами.

Білоруські навчання

Напередодні великих навчань стратегічних ядерних сил маневри із тактичною ядерною зброєю розпочалися на території Білорусі. Росія розмістила там тактичні ядерні боєголовки у 2023 році.

У повідомленні міністерства оборони Білорусі йшлося, що на цих навчаннях перевірятимуть готовність частин з ядерною зброєю пускати з непідготовлених районів на всій території країни.

Ядерні навчання із тактичною зброєю проходять у Білорусі не вперше. У 2024 році, наприклад, пройшла перевірка боєздатності носіїв ядерної зброї — дивізіону оперативно-тактичного комплексу “Іскандер” та ескадрильї літаків Су-25.

НАТО щороку проводить навчання з авіаційними частинами, озброєними американськими ядерними бомбами, які США розмістили у Європі. Вони розташовані на території Італії, Нідерландів, Бельгії, Німеччини та Туреччини.

Тим часом, навчання на території Білорусі на Заході традиційно сприймають з побоюваннями — 2022 року вторгнення в Україну почалося, зокрема, і з білоруської території.

Ще до цього вторгнення країни НАТО обговорювали можливі сценарії початку війни з Росією, в яких напад розпочинався саме з великих маневрів у Білорусі. Такі побоювання висловлювали ще у 2017 році.

Україна назвала розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання “двох диктатур” безпрецедентним викликом для глобальної безпеки.

Українські дипломати закликали своїх західних партнерів та весь світ жорстко відповісти на дії Москви і Мінська.

“Мілітаризація Білорусі остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу”, – наголосили у відомстві.

Пуск “Сармата”

12 травня Росія провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат”.

Ця ракета важкого класу має замінити в російських ядерних силах ракети Р-36М “Воєвода” (за класифікацією НАТО SS-18 Satan), які були вироблені на українському підприємстві “Південмаш”, і більше не обслуговуються його фахівцями.

Президент Росії Володимир Путін, приймаючи доповідь про пуск “Сармата”, сказав, що його дальність перевищує 35 тис. кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність “Воєводи”.

Дальність дії у 35 тис. кілометрів дозволяє направляти ракету до мішені за будь-якою траєкторією, а не за найкоротшою. Це дуже ускладнює її перехоплення.

Інші особливості, які перерахував Путін, — суборбітальна траєкторія польоту, вага, що закидається, — також перевищують аналогічні показники інших МБР.

Сума всіх цих показників ніколи не підтверджувалася під час практичних випробувань. Під час двох успішних пусків ракета пролетіла не більше шести тисяч кілометрів.

Путін досить часто у своїх виступах говорить про стратегічні озброєння, насамперед ядерні.

Коментуючи пуск “Сармату”, він також згадав про інші проекти в галузі ядерних сил. Він розповів про ракету середньої дальності “Орєшнік”, яка, за словами президента Росії, перебуває на озброєнні з 2025 року.

Він також згадав комплекси з рухомими ядерними установками: підводний апарат “Посейдон” та крилату ракету “Буревісник”. Про успішні випробування цих двох апаратів повідомлялося у 2025 році.

Щоправда, тоді жодних доказів проведення таких випробувань із незалежних джерел не надходило.