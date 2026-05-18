Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 18 травня:

Протягом дня в області велась бойова робота. Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.

Миколаївський район

Учора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Парутине пошкоджено господарча споруда та автомобіль. Також тричі ворог атакував ударними дронами типу «Молнія» Чорноморську та Очаківську громади. Крім того, ворог завдав ударів по Очаківській громаді, попередньо з РСЗВ. Пошкоджено сім приватних будинків та два автомобілі. Постраждалих немає.