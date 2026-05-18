Вночі росіяни атакували Дніпро ракетами.

Про наслідки атаки повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Інше ТВ.

Так, ворог вдарив по житловому кварталу. Станом на ранок відомо про 18 поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них – 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні.



8 людей госпіталізовані. Це 4 жінки та 4 чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Крім того, росіяни поцілили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція – там сталася пожежа. Крім цього, рятувальники приборкали займання, яке сталося через російську атаку на даху 24-поверхового будинку у Дніпрі.

