Внаслідок нічної ворожої атаки по Одесі поранення отримали двоє містян. Це 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

У Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків: у триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі зруйновано одноповерховий будинок.

Також через атаку пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садочка.

Під ранок ворог також атакував обʼєкти інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

На місцях розгорнуто оперативні штаби. Фахівці фіксують масштаби руйнувань та приймають заявки від мешканців на отримання допомоги. Комунальні служби займаються ліквідацією наслідків.