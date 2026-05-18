Спеціальний посланець США з питань Гренландії Джефф Лендрі, якого минулого року призначив президент Дональд Трамп, прибув до столиці острова Нуука. Візит проходить на тлі тривалих заяв Трампа про намір встановити американський контроль над Гренландією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Лендрі, який також є губернатором Луїзіани, раніше публічно підтримував ідею приєднання Гренландії до США. Водночас влада Гренландії та Данії неодноразово заявляла, що острів “не продається”.

Очікується, що 19-20 травня Лендрі візьме участь у бізнес-конференції “Future Greenland”. Разом із ним до острова прибув посол США в Данії Кеннет Хауері. Організатори заходу заявили, що офіційно не запрошували Лендрі, однак конференція відкрита для всіх зареєстрованих учасників.

У посольстві США в Копенгагені заявили, що американська делегація планує зустрітися з жителями Гренландії для “розширення економічних можливостей, побудови міжособистісних зв’язків та поглиблення взаєморозуміння”.

Раніше Гренландія, Данія та США домовилися провести дипломатичні консультації на високому рівні для зниження напруженості навколо острова.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен цього тижня заявив, що збільшення американської військової присутності є частиною поточних переговорів із Вашингтоном.

Наразі офіційних зустрічей між Лендрі та гренландськими політиками під час його візиту не підтверджували.