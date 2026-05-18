Два літаки ВМС США зіткнулися в повітрі під час виконання маневрів на авіашоу Gunfighter Skies на авіабазі Маунтін-Хоум у штаті Айдахо.

Про це повідомляє Townhall.

На відео видно, як, ймовірно, літаки – EA-18G Growler та Boeing F/A-18E/F Super Hornet зіткнулися один з одним під час виконання маневрів на низькій швидкості. Пілотам та офіцерам з озброєння вдалося катапультуватися до того, як літаки впали на землю.

Американські військові мають встановити, чи стало зіткнення наслідком помилки пілотування, технічної несправності або проблем під час виконання складного маневру.

Відомо, що EA-18G Growler EA-18G Growler – це спеціалізований літак радіоелектронної боротьби, створений на базі винищувача F/A-18 Super Hornet. Такі літаки використовуються ВМС США для придушення систем радіолокації, зв’язку та протиповітряної оборони противника.