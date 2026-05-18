Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер залишиться на посаді щонайменше до літніх канікул парламенту, попри хвилю чуток про можливу зміну керівництва Лейбористської партії. Про це в інтерв’ю Sky News заявила міністерка культури Ліза Ненді, пише УНН.

За словами Ненді, останніми днями навколо майбутнього Стармера поширювалися “гарячкові спекуляції”, однак жодних офіційних кроків щодо зміни лідера партії не було.

Попри шалені спекуляції, які лунали щогодини протягом останнього тижня, більшість із цього виявилася просто піною та нісенітницею – заявила вона.

Міністерка зазначила, що Кір Стармер під час засідання Кабінету міністрів дав зрозуміти: якщо хтось хоче кинути йому виклик, у партії існує офіційна процедура для запуску боротьби за лідерство.

Водночас Ненді наголосила, що наразі ніхто не ініціював такого процесу.

Ми повинні продовжувати роботу. Ми пообіцяли людям, що це змінить їхнє життя – сказала вона.