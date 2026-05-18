Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 350 010 (+1 220) осіб
танків – 11 939 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 583 (+5) од.
артилерійських систем – 42 262 (+47) од.
РСЗВ – 1 792 (+2) од.
засоби ППО – 1 386 (+2) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+1) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 297 057 (+1 603) од.
крилаті ракети – 4 628 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 97 338 (+220) од.
спеціальна техніка – 4 200 (+4) од.
Дані уточнюються.