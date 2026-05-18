З 13 по 16 травня у м. Кам’янське (Дніпропетровська обл.) відбувся чемпіонат України з параплавання серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.

Миколаївський регіональний центр “Інваспорт” гідно представили 6 спортсменів: ЗМСУ Паламарчук Сергій, МСУ Василенко Дмитро, МСУ Мальцева Ангеліна, МСУ Колісник Олег, КМСУ Горбачов Станіслав та Кірєєв Микола.

Згідно повідомлення Миколаївського «Інваспорту», у скарбничці Миколаївської області 18 медалей – 7 золотих, 6 срібних та 5 бронзових.

Так, 5 золотих медалей – у МСУ Дмитра Василенка, «золото» та 2 срібних нагороди – у ЗМСУ Сергія Паламарчука. «Срібло» та три «бронзи» – у КМСУ Станіслава Горбачова (м.Вознесенськ), а дві «бронзи» – у МСУ Ангеліни Мальцевої.

Ще один спортсмен КДЮСШ УКРАЇНА (директор Гуменюк Сергій) МСУ Олег Колісник здобув одну золоту нагороду та 3 срібних.

Підготували спортсменів ЗТУ Вдовиченко Геннадій, Воронцова Оксана, Воробйова Любов, Козленко Андрій, Горицький Руслан, Нагієва Алла, Бойченко Оксана.

