У Сенаті США тимчасово заблокували план республіканців виділити федеральні кошти на будівництво нового бальної зали президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Білий дім та республіканці хотіли включити близько 1 млрд доларів на модернізацію системи безпеки та будівництво нового Східного крила, пов’язаного з проєктом бальної зали, до великого бюджетного законопроєкту, який стосується також питань імміграції та безпеки.

Демократи заявили, що сенатська парламентарка Елізабет Макдоноу дійшла висновку, що витрати на проєкт не відповідають бюджетним правилам Сенату.

Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер заявив, що його партія змогла заблокувати першу спробу республіканців просунути фінансування.

“Республіканці намагалися змусити платників податків оплатити мільярдну бальну залу Трампа. Сенатські демократи дали відсіч – і зірвали їхню першу спробу”, – заявив Шумер.

Сенатор-демократ Джеф Мерклі також розкритикував проєкт, назвавши його “марнотратством”.