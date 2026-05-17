На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти розпочали примусове вилучення мисливської зброї у місцевих жителів нібито “для потреб сво”. Власників змушують передавати рушниці під тиском, погрозами перевірок та кримінальних справ. Центр національного спротиву, пише УНН.

Окупаційна адміністрація подає це як “добровільну благодійну передачу”, однак за інформацією ЦНС, насправді зброю відбирають під тиском та погрозами кримінальних справ.

У Мелітополі окупанти вже заявили про передачу 14 одиниць мисливської зброї російським військовим. Формально участь у такій “акції” називають добровільною, однак власникам прямо натякають, що у разі відмови можуть виникнути “проблеми” з росгвардією та окупаційною поліцією.

За інформацією джерел ЦНС, мисливців залякують можливими перевірками, обшуками та відкриттям кримінальних проваджень за “незаконне зберігання” чи інші надумані порушення. Саме тому більшість власників змушені погоджуватись на передачу зброї окупантам.

Окупаційна армія планує використовувати гладкоствольну зброю для боротьби з FPV-дронами на фронті, оскільки через великі втрати та нестачу спеціалізованого обладнання армія рф дедалі частіше переходить до використання цивільних рушниць.

Фактично окупанти перетворили ТОТ на ресурсну базу для власної армії – тепер у місцевого населення під приводом “добровільної підтримки” вилучають навіть особисту мисливську зброю – додали у ЦНС.