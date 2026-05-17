Українки Людмила Лузан та Іванна Дяченко здобули медалі на етапі Кубка світу з веслування у німецькому Бранденбурзі. Лузан виборола “золото” у каное-одиночці на 200 м, а Дяченко стала бронзовою призеркою у байдарці-одиночці на цій дистанції.

Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

У німецькому Бранденбурзі добігає до завершення другий у сезоні етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. У заключний змагальний день українки Людмила Лузан та Іванна Дяченко здобули золоту та бронзову нагороди у своїх дисциплінах- йдеться у повідомленні.

Людмила Лузан стала переможницею у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 м. Українка фінішувала з результатом 47.70 секунди та випередила найближчу суперницю, представницю Канади Софію Дженсен, на 0.75 с.

Іванна Дяченко виборола “бронзу” у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Українка показала час 43.21 секунди, поступившись переможниці заїзду — представниці Китаю Інь Менді — 0.24 секунди.

Зазначається, що для Людмили Лузан це вже друга перемога у сезоні на етапах Кубка світу саме у каное-одиночці на дистанції 200 метрів. А для Іванни Дяченко ця медаль стала другою в кар’єрі на рівні Кубка світу — минулого року вона здобула срібло у Познані в цьому ж виді програми.