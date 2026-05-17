Сполучені Штати Америки надіслали Польщі попередження про те, що скасовують перекидання 4000 військових до країни на початку тижня, але це повідомлення “застрягло” на пошті начальника Генерального штабу польських Збройних сил. Про це повідомило видання Politico, посилаючись на три джерела, обізнані з цією ситуацією, пише Кореспондент.

Пентагон ще 11травня сповістив секретним електронним листом про своє рішення начальника генерального штабу ЗС Польщі генералу Веслава Кукулу.

Мова про секретну систему зв’язку, призначену для контактів із союзниками. Генерал Кукула мав особисто затверджувати всі повідомлення і передавати їх далі.

“Начальник Генштабу повідомив командування лиш у середу”, – сказав один зі співрозмовників.

В результаті керівництво Міністерства оборони та військовослужбовці Польщі дізналися про зміну планів найважливішого союзника країни з повідомлень ЗМІ.

Проте глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявляв, що ця новина буцімто стосується не Польщі, а сусідньої Німеччини.

Повідомлення з Пентагону щодо скасування переведення солдатів 2-ї бронетанкової бойової бригади з Техасу до Польщі було надзвичайно коротким і не містило ані пояснень, ані обґрунтувань такого рішення.

Після цього речник Генерального штабу Польщі Марек Пєтжак поспішив заперечити твердження, що повідомлення надійшло ще в понеділок.