Перемога Болгарії на Євробаченні викликала в українському суспільстві багато питань через зв’язки автора пісні Дімітріса Контопулоса з російським шоубізнесом. Після фіналу пісенного конкурсу у соцмережах звернули увагу на багаторічну співпрацю з російським співаком Філіпом Кіркоровим та участь у підготовці російських конкурсантів до Євробачення у попередні роки, передає УНН.

За відкритою інформацією у соцмережах Контопулос неодноразово працював із російськими учасниками Євробачення та Філіпом Кіркоровим. Зокрема, разом із останнім Контопулос написав пісню Shine, з якою сестри Толмачови представляли росію на Євробаченні-2014.

Також Дімітріс Контопулос разом із Філіпом Кіркоровим був серед авторів пісні You Are the Only One, з якою Сергій Лазарєв виступав від росії на Євробаченні-2016.

На додаток, у 2019 році Лазарєв знову виступав від росії з композицією Scream, серед авторів якої також були Контопулос і Kіркоров.

Крім того, за інформацією, поширеною у соцмережах, Контопулос продовжував бувати у москві й після 2022 року. Зокрема, користувачі звернули увагу на його сторіз в соцмережі Instagram за 19 жовтня 2025 року з виступу Сергія Лазарєва та Філіпа Кіркорова на Live Арені у москві, де Кіркоров зі сцени навіть привітав присутнього у залі композитора.

Дімітріс Контопулос народився в Афінах (Греція) 9 листопада 1971 року. Він – композитор, поет-пісенник, музичний продюсер, відомий передусім кількома хітами для учасників конкурсу Євробачення Греції, росії, України та білорусі.

Почав писати музику для виконавців грецької естради наприкінці 1999 року. 2000 року композитор заснував в Афінах власну студію звукозапису VOX Recording Studios.

У 2003 році він взяв участь у національному відборі до конкурсу Євробачення, коли написав пісню Міа Stigmi для виконавця Янніса Вардіса.

Завдяки дружнім зв’язкам із Філіпом Кіркоровим у 2005 році Дімітріс Контопулос знову долучився до Євробачення. Він написав пісню Shadows для російської співачки Анастасії Стоцької, однак композиція не перемогла у національному відборі росії та посіла третє місце.

У 2006 році, коли Греція приймала Євробачення після перемоги Єлени Папарізу з піснею My Number One у Києві, Контопулос знову спробував пройти на конкурс уже через грецький відбір. Він створив пісню Welcome To The Party для Анни Віссі.

Зауважимо, що у 2008 – 2009 роках Ані Лорак працювала над альбомом “Солнце” у студії VOX Recording Studios. Дімітріс Контопулос став автором пісень і продюсером цього альбому, а Філіп Кіркоров виконував роль виконавчого продюсера.

Відомо, що композитор одружений і має двох дітей, проте уникає публічних виступів і майже ніколи не дає інтерв’ю.

У 2026 році Болгарія вперше перемогла на пісенному конкурсі Євробачення. Співачка DARA здобула перемогу з піснею Bangaranga. Виконавиця, яка виступала у фіналі конкурсу зі сцени у Відні обігнала конкурентів і набрала 516 балів (204 від журі та 312 від телеглядачів). Це один із найвищих результатів в історії конкурсу.

Переможну пісню для неї написали nne Judith Stokke Wik, Darina Yotova, Dimitris Kontopoulos та Monoir.

Своєю чергою представниця України на пісенному конкурсі – виконавиця LELÉKA – посіла 9 місце. Вона отримала 221 бал.