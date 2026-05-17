Сполучені Штати у майбутньому можуть знову запровадити тимчасове скасування санкцій щодо морських поставок російської нафти, пише ЛБ с посиланням на Bloomberg.

Йдеться про раніше діючі дозволи, які давали змогу окремим країнам купувати російську нафту, що вже була завантажена на танкери, попри чинні обмеження. Такі винятки адміністрація США запроваджувала у березні та продовжила у квітні. Однак вчора їх дію було припинено.

За даними видання, ці рішення викликали суперечки серед союзників США, зокрема в Європі, де вважають санкції ключовим інструментом для скорочення нафтових доходів Росії та фінансування її війни проти України. Зазначалося, що послаблення обмежень фактично сприяло збереженню доходів Кремля на тлі зростання світових цін на нафту.

Проте лобіювання збоку Індії та Індії та посилення напруженості на нафтовому ринку можуть спонукати адміністрацію Трампа видати новий дозвіл на купівлю санкційної нафти пізніше.