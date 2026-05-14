Експомічник і давній друг президента Володимира Зеленського Сергій Шефір уклав договір про поділ майна з дружиною, згідно з яким майже все майно родини опинилося у її власності. Договір підписали через тиждень після оголошення НАБУ підозр низці нардепів у справі “конвертів” наприкінці грудня минулого року. Тоді підозру, зокрема, отримав і Юрій Кісєль, якого Шефір на так званих “плівках Міндіча” обговорював в контексті схем. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Про підозри народним депутатам через нібито отримання грошей за “правильні” голосування в парламенті НАБУ повідомило наприкінці грудня 2025 року. За даними слідства, народні обранці могли отримувати від 2 до 20 тисяч доларів за підтримку чи відхилення законопроєктів, а координація відбувалася прямо в одному з месенджерів. В рамках цієї справи підозру отримав і очільник транспортного комітету Ради Юрій Кісєль. Останній вважається одним з найвпливовіших депутатів в “Слузі народу” і близькою людиною до оточення президента Зеленського. Так, наприклад, саме родина Кісєля свого часу викупила у Володимира Зеленського будинок в Іванковичах, по сусідству з братами Шефірами. Вочевидь, Кісєль є наближеним і до останніх, адже раніше одним з його парламентських помічників був син Сергія Шефіра Микита.

З опублікованих раніше “Українською правдою” матеріалів зі справи “Мідас” також стало відомо, що Шефір міг обговорювати Кісєля в контексті реалізації схем. Зокрема, колишній помічник президента нібито заявляв, що Кісєль віддає 50% якогось заробітку йому. На цьому тлі вже 6 січня 2026 року – фактично, через тиждень після підозр – Сергій та Лариса Шефіри уклали договір про поділ майна, за яким більшість нерухомості офіційно перейшло Ларисі Шефір. Журналісти припускають, що цей крок міг бути спрямований на захист активів від потенційних арештів чи конфіскацій. Однак, сам експомічник президента запевняє, що майно вирішили поділити через сімейні негаразди:

“Після десятиріч шлюбу наші відносини в останні роки, на жаль, погіршились. Наприкінці минулого року моя дружина звернулась до мене з пропозицією розділити спільне майно, на що я погодився, оскільки вважаю, що відсутність майнових суперечок може допомогти зберегти наш шлюб”.

Лариса Шефір відповідати на запитання журналістів не захотіла.

Цікаво також, що родина Сергія Шефіра, який прийшов на посаду помічника Володимира Зеленського у 2019-му вже дуже небідною людиною, активно купувала об’єкти нерухомості під час його роботи на Банковій. Так, наприклад, в березні 2020-го Лариса Шефір придбала квартиру в житловому комплексі Chicago Central House поблизу НСК “Олімпійський” у Києві. За оцінками журналістів, квартира площею близько 100 квадратних метрів разом із паркомісцем тоді могла коштувати щонайменше 300-320 тисяч доларів. Вже за два місяці Лариса Шефір стала власницею земельної ділянки в Лебедівці під Києвом – у котеджному містечку Riviera Village на дамбі Київського моря. На той момент найменші ділянки площею 7-8 соток там коштували майже 300 тисяч доларів, тоді як дружина Шефіра придбала одразу 37 соток землі.



Окрім того, в лютому 2022 на чеську компанію сина Шефіра Микити оформили апартаменти в Празі.

Компанію в Чехії Микита Шефір зареєстрував у грудні 2021 року. За даними чеського реєстру, основний вид її діяльності – здача нерухомості в оренду. Уже в лютому 2022 року статутний капітал компанії зріс до 45 млн чеських крон, що на той момент становило понад 2 млн доларів. Це відбулося шляхом оформлення на фірму нерухомості в комплексі Vila Bianca. Це один із найдорожчих житлових комплексів Праги, розташований неподалік центру міста. Втім, сам Микита Шефір заявив, що ані він особисто, ані його компанія цю нерухомість не купували. За його словами, апартаменти були подаровані йому матір’ю Ларисою Шефір “орієнтовно 12-13 років тому”. Втім, ні первинний договір купівлі-продажу нерухомості, ні договір дарування Микита Шефір журналістам не надав.

У той же період нерухомість активно скуповували і брат Сергія Шефіра Борис та його дружина Олена. Наприкінці 2022 року жінка придбала компанію “Калинівський туфовий кар’єр” на Закарпатті. Журналісти припускають, що її ключова цінність в земельній ділянці площею близько гектара у туристично привабливій гірській місцевості в селі Калини, що біля Тячева.

Також Олена Шефір стала власницею близько чотирьох гектарів землі у Ходосівці під Києвом. За оцінками журналістів, вартість цієї землі мала б становити щонайменше 400 тисяч доларів (хоча ринкові ціни тут є суттєво вищими – ред.).

Ймовірно ж найдорожчим активом родини стала комерційна нерухомість у центрі Києва – на вулиці Прорізній. Йдеться про близько 300 квадратних метрів, оформлених через пов’язані компанії та офшорні структури. Аналогічні приміщення в цій локації нині коштують понад мільйон доларів.

Нагадаємо, що Сергій Шефір – давній бізнес-партнер і товариш Володимира Зеленського. Разом вони працювали над створенням студії “Квартал 95”, продюсували фільми та серіали, володіли спільною нерухомістю й були пов’язані з мережею офшорних компаній. У травні 2019 року Володимир Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником в Офісі президента. У медіа Шефіра неодноразово називали головним комунікатором Офісу з олігархами. Журналісти фіксували його неформальні зустрічі з впливовими бізнесменами та політиками, зокрема з Ігорем Коломойським, Рінатом Ахметовим та Григорієм Суркісом. У березні 2024 року Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Шефіра з посади.