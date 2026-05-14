Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц заявив, що російські атаки проти України суперечать їхнім заявам про мир. Він також розкритикував заклики залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до мирних переговорів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

У промові в Аахені Мерц зазначив, що, хоча Україна та Європа “прагнуть допомогти якнайшвидше покласти край цій жахливій війні”, російські атаки “сказані іншою мовою”, ніж заяви путіна про те, що війна може наближатися до завершення.

Готовність до переговорів вимагає готовності до переговорів з обох боків – сказав він.

Також він дуже різко заперечив пропозицію російського диктатора володимира путіна про те, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер міг би виступити посередником між росією та Європою.

Ми, європейці, самі вирішуємо, хто буде говорити від нашого імені. Ніхто інший. Європа має можливість допомогти сформувати новий світовий порядок, щоб забезпечити його регулювання нормами та правилами, а не свавіллям та законом сильнішого – йдеться в заяві.