Погода в Україні всередині травня залишається мінливою. Хоча похолодання наразі не передбачається, місцями настрій можуть зіпсувати короткочасні дощі з грозами.

Докладніше про погоду в Україні найближчими днями пише РБК-Україна.

Опади 15 травня: короткочасні дощі з грозами ймовірні переважно вдень у східних, північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті.

Суха столиця: у Києві та Київській області в п’ятницю очікується мінлива хмарність, але парасольки не знадобляться – опадів синоптики не прогнозують.

Травневе тепло: повітря 15 травня вдень прогріється в середньому до +17…+22°C (у Карпатах і на північному сході буде прохолодніше – до +14…+19°C).

Прогноз на вихідні: у суботу грозові дощі ймовірні на заході та сході, тоді як в неділю “вологі” хмари можуть зміститись на Лівобережжя.

Денне прогрівання: 16-17 травня стовпчики термометрів можуть підніматися місцями до +24°С.

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні впродовж наступної доби – 15 травня – “все ще визначатиме поле зниженого тиску”.

При цьому найбільш нестійкою вона буде;

у східних областях;

у північно-східних областях;

на Закарпатті;

на Прикарпатті.

Там місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами (переважно в денні години).

“На решті території опадів не прогнозуємо”, – повідомили в УкрГМЦ.

Вітер у п’ятницю очікується західний, а у західних областях – південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря очікується в середньому така:

вночі – близько 6-11°С;

вдень – близько 17-22°С.

Дещо прохолодніше вдень буде на північному сході країни та у Карпатах – близько 14-19°С.

В УкрГМЦ повідомили, що по території міста Києва та Київської області погода впродовж 15 травня буде з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер очікується західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві – 9-11°С;

по області – 6-11°С.

Температура повітря завтра вдень:

у Києві – 19-21°С;

по області – 17-22°С.

Згідно з прогнозом погоди від Укргідрометцентру на три доби (15-17 травня), впродовж вихідних днів у деяких регіонах зберігатиметься ймовірність опадів:

в суботу, 16 травня – короткочасні дощі та грози можуть бути місцями у східних та західних областях;

у неділю, 17 травня – на Лівобережжі.

На решті території – без опадів.

Температура повітря вночі очікується в середньому близько 6-13°С.

Вдень – від 17 до 24 градусів вище нуля.