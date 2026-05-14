Погода в Україні всередині травня залишається мінливою. Хоча похолодання наразі не передбачається, місцями настрій можуть зіпсувати короткочасні дощі з грозами.
Докладніше про погоду в Україні найближчими днями пише РБК-Україна.
Опади 15 травня: короткочасні дощі з грозами ймовірні переважно вдень у східних, північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті.
Суха столиця: у Києві та Київській області в п’ятницю очікується мінлива хмарність, але парасольки не знадобляться – опадів синоптики не прогнозують.
Травневе тепло: повітря 15 травня вдень прогріється в середньому до +17…+22°C (у Карпатах і на північному сході буде прохолодніше – до +14…+19°C).
Прогноз на вихідні: у суботу грозові дощі ймовірні на заході та сході, тоді як в неділю “вологі” хмари можуть зміститись на Лівобережжя.
Денне прогрівання: 16-17 травня стовпчики термометрів можуть підніматися місцями до +24°С.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні впродовж наступної доби – 15 травня – “все ще визначатиме поле зниженого тиску”.
При цьому найбільш нестійкою вона буде;
у східних областях;
у північно-східних областях;
на Закарпатті;
на Прикарпатті.
Там місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами (переважно в денні години).
“На решті території опадів не прогнозуємо”, – повідомили в УкрГМЦ.
Вітер у п’ятницю очікується західний, а у західних областях – південний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря очікується в середньому така:
вночі – близько 6-11°С;
вдень – близько 17-22°С.
Дещо прохолодніше вдень буде на північному сході країни та у Карпатах – близько 14-19°С.
В УкрГМЦ повідомили, що по території міста Києва та Київської області погода впродовж 15 травня буде з мінливою хмарністю. Без опадів.
Вітер очікується західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
у Києві – 9-11°С;
по області – 6-11°С.
Температура повітря завтра вдень:
у Києві – 19-21°С;
по області – 17-22°С.
Згідно з прогнозом погоди від Укргідрометцентру на три доби (15-17 травня), впродовж вихідних днів у деяких регіонах зберігатиметься ймовірність опадів:
в суботу, 16 травня – короткочасні дощі та грози можуть бути місцями у східних та західних областях;
у неділю, 17 травня – на Лівобережжі.
На решті території – без опадів.
Температура повітря вночі очікується в середньому близько 6-13°С.
Вдень – від 17 до 24 градусів вище нуля.