Спеціальна посланниця Європейського Союзу з питань українців Ільва Йоганссон очікує, що ЄС продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на рік – до 2028 року. Про це вона сказала в інтерв’ю DW, пише УНН.

З огляду на поточну ситуацію, я думаю, що (від Єврокомісії – ред.) надійде пропозиція продовжити його ще на один рік – до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени ЄС із цим погодяться – сказала Йоганссон.

За її словами, зараз між країнами-членами ЄС тривають обговорення щодо спільного підходу до майбутнього тимчасового захисту українців.

На мій погляд, схоже, що ми прийдемо до продовження тимчасового захисту, можливо, з деякими незначними корективами, але в основному – ще на один рік – вказала Йоганссон.

Вона також зазначила, що очікує на появу відповідної пропозиції від Єврокомісії “доволі скоро”, оскільки держави-члени “готові це зробити”.