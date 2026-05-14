Головні переговори між Дональдом Трампом та лідером КНР Сі Цзіньпіном стартували вранці сьогодні, 14 травня, у Великій залі народних зібрань на площі Тяньаньмень у Пекіні. Лідери країн обмінювалися компліментами і здавалося, що Трамп приїхав просто в гості, настільки його виступ був розслаблений і неконкретний.

Сі Цзіньпін наголосив, що Китай та США мають бути «партнерами, а не суперниками», оскільки обидві держави «виграють від співпраці та програють від конфронтації». Він висловив сподівання, що 2026 рік стане історичним та знаковим для двосторонніх відносин.

“Ми повинні зробити так, щоб це працювало і ніколи не зіпсувалося. Наші дві країни мають бути партнерками, а не суперницями. Велике оновлення китайської нації та відновлення Америки можуть йти пліч-о-пліч”.

Дональд Трамп назвав Сі Цзіньпіна «чудовим і сильним лідером». Він запевнив, що завдяки тривалим особистим стосункам взаємодія між США та Китаєм «буде кращою, ніж будь-коли».

Трамп, проголошуючи тост, підкреслив давні зв’язки між американським і китайським народами:



“Китайці люблять баскетбол і носять сині джинси. Американський і китайський народи мають багато спільного. Китайських ресторанів в Америці сьогодні більше за п’ять найбільших мереж швидкого харчування в США разом узятих!”

Президент США подякував Сі за «величний прийом, якого не було в інших місцях», і запросив лідера та першу леді КНР до Білого дому 24 вересня. Він уже встиг сфотографувати Сі із своїм сином.

Про що ще говорили

Саміт триває на тлі складної геополітичної ситуації, і сторони сфокусовані на таких питаннях:

Економіка та торгівля: Трамп визначив торговельні переговори пріоритетом візиту. Пекін прагне закласти основу для стабільності на тлі попередніх тарифних загроз США.

Близький Схід та Іран: США наполягають, щоб Китай використав свій вплив (зокрема статус головного покупця іранської нафти) для стабілізації ситуації та стримування Тегерана. Початково візит планувався на квітень, але його перенесли на травень саме через активну фазу конфлікту навколо Ірану.

Війна Росії проти України: Питання ролі Китаю в потенційному врегулюванні війни є важливою частиною безпекового треку. Напередодні візиту Президент України Володимир Зеленський публічно розраховував, що Трамп порушить тему російської агресії у розмові з Сі.

Тайвань: Сі Цзіньпін натякнув на необхідність діяти «належним чином». Напередодні саміту Вашингтон символічно відклав пакет озброєнь для Тайваню на 14 млрд доларів.

Технології та Корея: Сторони окремо торкнулися безпеки на Корейському півострові та технологічного протистояння.

Це все в планах обговорення, а сьогодні бенкет на честь американських візитерів, з яких найцікавіше спостерігати за Маском, що китайці і роблять – і впритул, і здалеку.