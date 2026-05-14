Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у квітні 2026р. порівняно з березнем 2026р. становила 1,9%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 1,8%. Найбільше подорожчало пшоно – на 31,8% та крупи гречані – на 27,8%. На 6,0–1,4% підвищились ціни на цукор, олію соняшникову, макаронні вироби, хліб, рис, м’ясо та м’ясопродукти, фрукти. Водночас масло подешевшало на 9,8%, сало – на 6,5%, яйця – на 5,2%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 3,0%, а саме: алкогольні напої – на 3,8%, тютюнові вироби – на 2,5%.

Одяг і взуття стали обходитись споживачам на 3,7% дорожче, з них одяг – на 3,8%, взуття – на 3,7%.

Ціни на транспорт зросли на 4,5% внаслідок подорожчання дизельного пального на 21,1%, газу скрапленого для автомобілів – на 16,5%, бензину А-95 – на 5,5%, А-92 – на 4,5%; також підвищились ціни на проїзд у приміському поїзді на 21,3%, автобусі – на 10,5%, міському маршрутному таксомоторі – на 4,3%, міжміському автобусі – на 4,2%, таксі – на 2,5%, міському транспорті – на 1,5%.