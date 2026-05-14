Завдала збитків громаді на понад пів мільйона гривень — на Вознесенщині поліцейські повідомили про підозру голові селищної ради у зловживанні службовим становищем

Посадовиця здійснила закупівлю товарів у заздалегідь визначеного нею підприємця. При цьому поставлена продукція не відповідала умовам укладеного договору та заявленим технічним характеристикам. За скоєне жінці загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Викрили протиправну діяльність 66-річної зловмисниці слідчі Вознесенського районного управління поліції за оперативного супроводу Вознесенського районного відділу УСБУ та процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що голова селищної ради, зловживаючи службовим становищем, під час реалізації проєкту зі встановлення водонапірної башти в одному з сіл району, створила умови для перемоги у тендері конкретного підприємця та сприяла укладенню договору попри порушення законодавства у сфері будівництва та закупівель. У результаті чого фактичний об’єм резервуара водонапірної башти був меншим, ніж передбачалося договором.

Внаслідок протиправний дій фігурантки на рахунок підприємства були перераховані бюджетні кошти і кошти гранту, чим посадовиця завдала громаді збитків на майже 585 тисяч гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі, за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури, повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам».

Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.