Прем’єр-міністр Евіка Силіня (партія Нова Єдність) подала до Сейму заяву про відставку. У зв’язку з цим у відставку йде весь уряд, який фактично впав ще напередодні, коли партнери по коаліції — «Прогресивні» — заявили, що більше не підтримують Силіню, і закликали розпочати переговори щодо формування нового уряду, повідомляє литовське медіа.

7 травня на територію країни залетіли два українські дрони, після чого в Латвії вибухнула політична криза. Тоді з посади пішов міністр оборони Андріс Спрудс, а прем’єр заявила, що він не зміг забезпечити мирне небо і втратив її та громадську довіру.

Силіня запропонувала призначити полковника Райвіса Мелніса на посаду міністра оборони замість Андріса Спрудса. Після цього партія «прогресистів» оголосила, що більше не підтримує уряд.

«Я йду у відставку, але не здаюся»

«Моя мета була зрозумілою — розвиток держави, благополуччя та безпека людей, щоб наші діти цінували свій дім, свою країну — Латвію! Партії та коаліції змінюються, але Латвія залишається, люди залишаються тут», – заявила Евіка Силіня.

«Зараз політичні ревнощі і вузькі партійні інтереси взяли гору над відповідальністю. Побачивши сильного кандидата на пост міністра оборони, політичні пустослови обрали кризу — урядову кризу. Тому я заявляю, що йду у відставку. Це непросте рішення, але в цій ситуації чесне рішення», заявила Силіня.

«Я йду у відставку, але не здаюся і не йду. Обіцянки, які я дала жителям Латвії, усім, з ким разом на Домській площі ми захищали європейські цінності, я і Нова Єдність продовжимо виконувати», — зазначила вона.